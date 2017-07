Politie pakt winkeldieven met kleding en 26 pakken melkpoeder

Nicky Broos betrokken bij plannen nieuwe accommodatie in Assen

4 juli RUCPHEN - Een soort Binnentuin maar dan op Drents grondgebied. Het is de zoveelste kans waar Nicky Broos de komende tijd eens goed over moet nadenken. Terwijl hij al maanden worstelt met de vraag of hij met Skydive al dan niet vanuit Roosendaal moet verhuizen naar Rucphen, heeft de Rucphense ondernemer al weer iets anders aan zijn hoofd.