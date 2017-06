Oudenbosschenaar opgepakt vanwege beroving van bejaarde in 2015

Mysterie rond dode op zandweg Roosendaal, identiteit en doodsoorzaak nog niet bekend

16:39 ROOSENDAAL - Het duurt mogelijk tot donderdagmorgen voordat de politie uitsluitsel kan geven over de dode persoon die woensdagmorgen is gevonden op de Turfvaartsestraat in Roosendaal, een zandweg nabij Sportpark Vierhoeven. Ze weet nog niet zeker of het om een man of een vrouw gaat, laat staan dat er meer bekend is over de identiteit en doodsoorzaak.