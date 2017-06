Op zoek naar de ideale man: Marieke de Bra uit Roosendaal worstelt met liefde en intimiteit

ROOSENDAAL - Ze is onder andere bekend van een spraakmakende fotoserie over Tinderdates, Marieke de Bra uit Roosendaal. Intussen worstelt ze met liefde en intimiteit. Ze wil er daarom achter komen waarom ze is wie ze is. En niet altijd op een conventionele manier.

Als je drie maanden elke dag traint, kun jij ook paaldansen.'' Fotograaf Marieke de Bra (37) hangt horizontaal aan een metalen stang in haar antikraak-studio in Amsterdam. Het erotische paaldansen vormt een behoorlijk contrast met haar jeugd in Roosendaal, waar ze stijldanslessen kreeg van haar ouders, Ank en Han de Bra, eigenaren van dansschool Dancemasters De Bra.

Intimiteit

Daar zit nu net de crux. De Roosendaalse is bezig met een documentaire over haar leven. ,,De dansschool hoort bij de context waarin ik ben opgegroeid. Mijn opvoeding heeft nog steeds effect op de manier waarop ik in mijn huidige leven met intimiteit, mannen en liefde omga. De Roosendaalse stijldansscene en mijn paaldanstraining in Amsterdam staan qua stijl lijnrecht tegenover elkaar. Zoals ik nu het gevoel heb in mijn leven lijnrecht tegenover mijn verleden te staan.''

De Bra worstelt met liefde en intimiteit. De oorzaak zoekt ze deels in haar jeugd. ,,Bij ons thuis werd niet of nauwelijks gesproken over liefde. Het was behoorlijk rationeel. Het betekent niet dat ik een slechte relatie heb met mijn ouders hoor, zij zijn nu eenmaal een stuk minder vrijpostig dan ik.'' Nu probeert ze via haar film uit te vinden waarom ze is wie ze is.

Spraakmakende fotoserie

De documentaire is een uitgediepte versie en tevens een gevolg van haar spraakmakende fotoserie over Tinder-dates: Mannen met Potentie. Op twintig portretten geeft ze zichzelf behoorlijk bloot.

Letterlijk en figuurlijk. ,,Ik maakte de foto's een paar jaar geleden in eerste instantie voor mezelf. Ik vond het doodeng via Tinder afspraakjes met mannen te maken. Ik nam mijn camera mee als excuus. Met een fototoestel in mijn handen durf ik nu eenmaal meer. Na weer een relatie die op de klippen was gelopen, wist ik het even niet meer. Mijn leven bestond uit ongelukkige liefdes. Ik wilde een ander soort man ontmoeten. Vandaar Tinder.''

Bad

Aan die mannen vroeg ze toestemming samen op de foto te gaan. Dat leverde onder meer portretten op van De Bra die bij een date thuis in de woonkamer sushi eet. En een foto waarop ze samen met een man in bad zit op het dak van zijn huis. Met een ander ligt ze in bed of is ze innig aan het zoenen. Landelijke media pikten deze intieme foto's op. Linda publiceerde de serie en Marieke schoof onder meer aan bij Jinek om te vertellen over het effect van Tinder in haar leven.

Quote Mensen vonden het stoer of te extreem Marieke de Bra

Ze kreeg veel reacties, ook negatieve. ,,Mensen vonden het stoer of te extreem, ik werd uitgemaakt voor slet. 'Schreeuw maar', dacht ik. Dit is wat ik doe. Ik vind het erg belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn en dat zij uit durven komen voor hun valkuilen. Dat ze erover durven praten. Daarom vind ik die film zo belangrijk: om te laten zien dat valkuilen, in mijn geval de verlatingsangst en daardoor issues met liefde en intimiteit, gewoon bij het leven horen. Ik ben daarin geen uitzondering, ik denk dat de meeste mensen wel eens heel erg in de knoop zitten of issues uit het verleden te verwerken hebben.''

Iets zwaks

,,Als je op emotioneel vlak ergens mee worstelt in onze maatschappij, wordt dat vaak gezien als iets zwaks. Dat vind ik een ernstige zaak. Worstelen hoort bij het leven en als je daarvoor uit durft te komen, sta je dichterbij genezing. Wegstoppen heeft geen zin, dan blijf je in dezelfde kuil vallen. Zolang we er niet over praten samen en net doen alsof pijn hebben iets raars is, houden we het taboe collectief in stand. Ik vind mensen die uit durven komen voor hun worsteling over het algemeen juist interessanter en sterker.''

Na haar portrettenreeks over Tinder is Marieke in therapie gegaan. Ze wilde weten waarom het niet lukte in de liefde. ,,Ik blijk verlatingsangst te hebben, de diagnose is officieel. Het lag niet aan de mannen, maar aan mij.''

Onzekerheid

Die onzekerheid is een terugkerend item in haar leven, waarmee ze met hulp van therapie én haar documentaire probeert te dealen. ,,Ik ben nu zo ver dat ik redelijk snel in de gaten heb wanneer een man niet geschikt voor me is. Ik ging vroeger heel vaak op m'n bek, maar ik leerde niks. Nu ga ik af en toe nog op m'n bek en leer ik ervan. Voor mij is dat al heel wat. Dat ik weet dat ik m'n lichaam niet in hoef te zetten om een man aan me te binden.''

Het Tinder-project met zelfportretten heeft ze afgesloten, wel maakt ze af en toe foto's van anderen die elkaar via de dating-app hebben gevonden. ,,Tinder-setjes. Heel leuk om te doen. Het laat zien dat mensen via zo'n vluchtige app wel degelijk ware liefde kunnen vinden.''

Therapie

Marieke benadrukt dat therapie haar enorm heeft geholpen. ,,Ik had lang het gevoel niet te mogen zijn wie ik was. Hier in Amsterdam ga ik vooral om met creatieve geesten. Ik was jaloers op al die mensen die prachtig konden schilderen, acteren of muziek maken. Ik had journalistiek gestudeerd, maar voelde dat ik meer kon. Ik leefde daarom heel lang met het gevoel dat er iets miste in mijn leven. Op mijn 30ste heb ik me aangemeld bij kunstacademie St. Joost in Den Bosch. Die opleiding kostte me bloed, zweet en tranen, maar ik heb het gehaald. Beide opleidingen, journalistiek en kunstacademie, komen mooi samen in mijn werk als fotograaf en filmmaker.''

Verlatingsangst

Met de documentaire over haar leven hoopt ze haar onzekerheid en verlatingsangst verder te bezweren. Daarnaast is ze met de laatste therapiesessies bezig.