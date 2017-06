Ontwikkeling kindcentra komt in Roosendaal niet van de grond

De ontwikkeling van Integrale Kind Centra (IKC) in de gemeente Roosendaal gaat minder snel dan het schoolbestuur van OBO (stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant) had gehoopt. In een IKC wordt onderwijs in één gebouw gecombineerd met peuteropvang, buitenschoolse opvang en kinderopvang.

Directeur Ad Goossens zegt dat de scholen te veel afhankelijk zijn van toevallig vrijgekomen ruimte op een school, om extra onderdelen toe te kunnen voegen. Vanuit de gemeente komt er geen extra geld voor de nieuwe opzet. ,,Het geld dat wij uit het onderwijshuisvestingsplan krijgen is enkel bedoeld voor onderwijsdoeleinden, daar kunnen we dus niets mee voor het opzetten van een IKC. Misschien helpt het als we straks rechtstreeks kunnen beschikken over het geld dat Roosendaal krijgt van het Rijk voor onderwijshuisvesting. Dan kunnen we zelf keuzes maken.''

Hoewel de IKC's er in volledige vorm moeizaam komen, zijn er bij veel scholen al wel combinaties gevormd. De acht basisscholen van OBO hebben bijvoorbeeld allemaal een peuterspeelzaal en er zijn vormen van buitenschoolse opvang. In het schooljaar 2015-2016 opende De Kroevendonk Roosendaal een volwaardig Integraal Kind Centrum; dat is voorlopig het enige complete IKC in Roosendaal.

Goossens zou willen dat er een centraal overleg kwam over de ontwikkeling van de centra. ,,In Moerdijk is meer aansturing door de gemeente; daar hebben ze een bredeschoolcoördinator waar je een beroep op kunt doen, die ondersteunt en brengt mensen samen. In Rucphen is er een werkgroep mee bezig. Maar in Roosendaal zijn schoolbesturen op eigen houtje bezig en ontbreekt structureel overleg tussen de schoolbesturen.''

Dat wordt tegengesproken door onderwijswethouder Hans Verbraak. Hij laat via een woordvoerder weten dat er structureel constructief overleg is met met alle schoolbesturen, ook over de IKC's. Verbraak noemt het 'een complexe materie', die bemoeilijkt wordt door wet- en regelgeving.