Ongeluk op A17 bij Roosendaal, weg weer vrijgegeven

Roosendaalse bakker bedacht opblaasbaar kermisspel, 'de arm kan draaien tot 56 kilometer per uur'

14:22 ROOSENDAAL - Op de Roosendaalse kermis die vrijdag opent, staat dit jaar een attractie die in deze stad is ontworpen. De Mad Mill is een buitenbeentje tussen de ingewikkelde constructies. Het is eigenlijk geen attractie maar een spel. Opblaasbaar nog wel.