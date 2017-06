Norbertus Gertrudis mavo versneld weg uit Vincentiusstraat Roosendaal

'Kinderlokkers' in Roosendaal blijken jeugdige grappenmakers te zijn

22 juni ROOSENDAAL - De Roosendaalse moeder was zich wezenloos geschrokken. Zij zag hoe haar zoontje in de Beetslaan aangesproken werd door een man en een vrouw in een auto, waarop het jochie keihard naar huis rende. Eenmaal daar vertelde hij dat hem gevraagd was of hij een snoepje wilde en of er een foto van hem gemaakt mocht worden.