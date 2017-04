Nog een keer op de banken voor Tak en Jonkers, vedetten van het Gastelse wielrennen

Prof werden ze allebei in 1980. Ad Tak aarzelde lang. ,,Cees was bijvoorbeeld na een jaartje bij Post weer terug amateur. Het was toch een hele stap.'' Bijna twintig jaar waren Tak en Jonkers de vlaggendragers van het Gastelse hardfietsen. Tak: ,,We hadden alledrie een eigen supportersclub met honderden leden, die overal mee naar toe gingen. Dat zie je nu nergens meer.'' Jonkers: ,,In de stromende regen won ik de profkoers van Gastel, toch zag het zwart van de mensen. Dat komt nooit meer terug.'' Vrijwel gelijktijdig waren ze prof-af. Jonkers wilde wel door maar zijn Gastelse sponsor Cees van Schilt had geen plaats meer in de ploeg. ,,Had ik me al het leplazerus getraind. Ik was er meteen helemaal klaar mee. Jarenlang geen fiets aangeraakt.''