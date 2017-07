Nephertog die gasten in Oudenbosch liet wachten richt fantasie op de kasteelmoord

De rechtszaak rond de Belgische kasteelmoord is opgeschud nu blijkt dat nephertog Marc-Anthonie Van Wilderoden d'Aragon zich met de kwestie heeft bemoeid. Die verklaarde bij de politie dat hij enkele honderden gesprekken met een verdachte in de moordzaak had opgenomen. Dat blijkt allemaal uit de duim gezogen. Het is bepaald niet de eerste keer dat de fake-edelman zijn fantasie de vrije loop laat.

Meesteroplichter Antonie de B. (44) uit het Gelderse Barneveld - want over hem gaat het - trok in 2010 landelijk de aandacht toen hij in 2010 in de basiliek van Oudenbosch zou trouwen met de Ierse kok Tara Elliott. Hij deed dat onder de verzonnen adellijke naam Marc-Anthonie Van Wilderoden (Duke) d'Aragon. Een dag voordat het huwelijk zou worden voltrokken, werd De B. gearresteerd op verdenking van oplichting.

Helikopterverhuurbedrijf

België leverde De B. afgelopen november uit aan Ierland, waar hij inmiddels tot twee jaar gevangenisstraf is veroordeeld voor de heling van door hemzelf gestolen goederen. Hij zat in België al in de cel voor onder meer oplichting van verschillende peperdure restaurants en een helikopterverhuurbedrijf.

In de gevangenis van Ieper zou De B. naar eigen zeggen contact hebben gehad met Evert de C., de man die zou hebben bemiddeld tussen de opdrachtgever en de uitvoerder van de moord op kasteelheer Stijn Saelens. Hij zou dat hebben gedaan in opdracht van de Belgische recherche en tipte het Belgische dagblad Het Laatste Nieuws hierover. Na een publicatie schortte de rechtbank van Gent het proces op om te laten onderzoeken of er fouten zijn gemaakt bij de opsporing. Waarschijnlijk zal de schorsing snel ongedaan worden gemaakt nu de tipgever is ontmaskerd.

Oplichting

Het is niet de eerste keer dat De B. een rechtszaak verstoort. De B. nam de achternaam Van Wilderoden in overleg met justitie aan, nadat hij had getuigd tegen motorclub The Nomads. Leden van deze aan de Hells Angels gelieerde motorclub zouden betrokken zijn geweest bij een drievoudige moord in 2004 bij het Limburgse Echt. De B. deed voorkomen dat hij in de cel gesproken had met een van de verdachten in deze zaak. De man had zijn betrokkenheid bij de moorden tegenover De B. bekend. Later bleek van dit verhaal niets te kloppen.

Het meest tot de verbeelding sprekende wapenfeit van De B. is zijn optreden als nephertog in Oudenbosch. Het was een van de vele verzinsels van De B. om zijn huwelijk aan te kleden. Hij wilde een adellijke bruiloft en schakelde speciaal daarvoor allerlei bedrijven en een koor in. De B. heeft niemand ooit een cent betaald.