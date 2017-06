Nederland gaat in op uitleveringsverzoek Marokko: Said. C. in Roosendaal gearresteerd

ROOSENDAAL - Said. C., de in Nederland woonachtige Marokkaanse activist en vermeende drugshandelaar is donderdagmiddag in Roosendaal gearresteerd nadat Marokko om zijn uitlevering had gevraagd.

Tot voor kort weigerde Nederland C. op te pakken. Dat leidde afgelopen weekend nog tot een stevige diplomatieke rel met Marokko dat zijn ambassadeur in Den Haag terugriep. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie is nu toch tot arrestatie overgegaan omdat Marokko akkoord is gegaan met de voorwaarden die aan de uitlevering van C. zijn gesteld.

Drugshandel

De activist wordt in Marokko niet berecht voor zijn politieke activiteiten in verband met de onrust in de Rif-regio in het noorden van Marokko, maar alleen om zijn mogelijke betrokkenheid bij drugshandel. ,,Bovendien’’, zegt woordvoerster Karen Temmink van het ministerie, ,,heeft Marokko toegezegd dat hij zijn eventuele straf in Nederland mag uitzitten.’’

Said C. legt zich niet neer bij zijn uitlevering aan Marokko. Zijn advocate Inez Weski twijfelt sterk aan de garantie die Marokko heeft gegeven dat haar cliënt niet voor zijn politieke activiteiten wordt berecht. ,,Het is in het verleden meermalen gebeurd dat iemand bijvoorbeeld aan de Verenigde Staten werd uitgeleverd voor een bepaald feit en die persoon gewoon ook voor een ander feit werd berecht. Nederland kan dan in feite niets ondernemen.’’

Rif-regio

Het uitleveringsverzoek van Marokko tegen C. dateert al uit 2015. Volgens Marokko is C. betrokken bij de financiering van betogers in de Rif-regio waar inwoners al maanden protesteren voor sociale rechtvaardigheid en tegen corruptie. Marokko verdenkt C. er ook van betrokken te zijn bij de internationale drugshandel. Maar volgens C. zijn dat valse beschuldigingen.