Mysterie rond dode op zandweg in Roosendaal, identiteit en doodsoorzaak nog niet bekend

ROOSENDAAL - Het duurt mogelijk tot donderdagmorgen voordat de politie uitsluitsel kan geven over de dode persoon die woensdagmorgen is gevonden op de Turfvaartsestraat in Roosendaal, een zandweg nabij Sportpark Vierhoeven. Ze weet nog niet zeker of het om een man of een vrouw gaat, laat staan dat er meer bekend is over de identiteit en doodsoorzaak.

Dat zegt woordvoerster Cristel Willems van de regiopolitie. Ze sluit een misdrijf zeker niet uit. ,,Maar er kan ook sprake zijn van zelfdoding, een ongeval, natuurlijk overlijden of drugsgebruik. We weten het gewoon nog niet. Technisch onderzoek moet alle antwoorden geven.''

Plaats delict

Volledig scherm Onderzoek na vondst dode in Roosendaal. © Christian Traets/MaRicMedia Omdat alle opties open staan, behandelt de recherche de vindplek volgens Willems net zo behoedzaam als een plaats delict. ,,De omgeving is heel ruim afgezet. Dat doen we om eventueel belangrijke sporen, bijvoorbeeld afdrukken op het zandpad, niet te vernielen. Als er sprake blijkt te zijn van een misdrijf, kunnen dat belangrijke bewijzen worden.''



Een team van forensisch rechercheurs werkte zich woensdagmiddag langzaam in de richting van het slachtoffer. Rond drie uur waren de specialisten nog niet zo ver gevorderd dat ze het lichaam zelf hadden kunnen onderzoeken op bijvoorbeeld duidelijk zichtbare verwondingen.



Een politieheli hing geruime tijd boven het bosrijke buitengebied om opnames te maken, iets wat gebruikelijk is bij misdrijven en andere ernstige incidenten.

Berm

De dode persoon werd rond half negen 's morgens aangetroffen door een voorbijganger. Het lichaam lag half in de berm van de Turfvaartsestraat, tussen de kruisingen met de Nispenseweg en de Elderseweg. Bijzonder is dat het deels was afgedekt met een blauw zeil of doek, dat volgens de politie niet door haar was neergelegd. In geval van bijvoorbeeld een misdrijf kan dat erop duiden dat anderen het lichaam hebben achtergelaten en het zeil hebben gebruikt om het te vervoeren, bijvoorbeeld in een auto.

De Turfvaartsestraat ligt naast sportpark Vierhoeven, pal tegen de Roosendaalse woonwijk Langdonk in een bosrijke omgeving. Het is een rustig weggetje dat geschikt lijkt om een lichaam achter te laten en waar voorbijgangers regelmatig illegaal vuilnis storten, getuigen diverse volle vuilniszakken in de berm. Hoe lang het lichaam op het zandpad heeft gelegen, is niet duidelijk.

Wandelaars

Het zandpad wordt volgens wandelaars 's morgens vroeg al gebruikt door recreanten en joggers. ,,Als er 's nachts al iets aan de hand was geweest, zouden wandelaars toch eerder iets hebben moeten zien, zou je zeggen.''