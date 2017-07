Motorrijder gewond bij aanrijding met auto op Koepelbaan

Waspunt in St. Willebrord voor Rucphen, Etten-Leur, Moerdijk, Zundert en Halderberge

13:41 SINT WILLEBRORD - Inwoners uit vijf gemeenten die daarvoor met een WMO-indicatie in aanmerking komen, krijgen een gezamenlijk waspunt in St. Willebrord. In de voormalige dagbestedingsruimte van Gagelstede draaien de machines al een paar dagen voor mensen uit Zundert, Moerdijk en Etten-Leur.