Marterei 2.0 is geslaagd in de nieuwe opzet

Toine van Aalst van 't Hart van Gastel is lid van de nieuwe kartrekkers: "Het publiek vond het hartstikke leuk. Het was gezellig in de dorpskern van Oud Gastel. In de podiumwagen op de Markt waren er optredens van dansschool Dance 4 You en muziek van allround duo Windkracht 2. Zeker tussen twaalf en vier uur liep het goed.. Toen werd het toch echt te warm voor de mensen. Kijk, de tijd van rommelmarkten en braderieën is toch echt voorbij. Daar krijg je niet veel volk meer mee op straat. Nu zien we graag dat de Gastelse verenigingen, ondernemers en winkeliers zich presenteren. Dat was gisteren al duidelijk het geval. Bovendien gaven diverse Gastelaren aan er volgend jaar ook bij te willen zijn. We evalueren deze week. De naam Marterei gaan we echt laten vallen. Er komt een nieuwe. Welke? Daar moeten we de koppen nog eens voor bij elkaar steken. Er zijn al wel wat ideeën. Een passende naam bij deze nieuwe opzet."