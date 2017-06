Marokkaanse moskee blijft Roosendaalse buurten benaderen

Wanneer het zaterdag voor de derde keer niet lukt om kinderen uit de Roosendaalse wijken te strikken voor een sportdag bij de moskee, zal het bestuur van de Marokkaanse moskee aan de Burgemeester Schneijderlaan volgend jaar gewoon een vierde poging wagen.

,,Het is jammer dat er zo weinig animo wordt getoond door de autochtone kinderen, we blijven het proberen. Het eerste jaar was er één kind van buiten onze eigen gemeenschap, vorig jaar zes en we hopen dat er opnieuw meer komen'', zegt voorzitter Mohamed Amezian.

Inmiddels hebben vijftig kinderen zich ingeschreven voor de sportdag waarmee de moskee probeert een brug te slaan naar de andere Roosendalers. Van die vijftig zijn er vijf autochtone kinderen.

,,Die komen uit onze eigen kennissenkring. We hebben de scholen benaderd en daar is er niet één van ingeschreven'', zegt bestuurslid Abderrahman Jahjah, die jongerenwerker in Etten-Leur is. Hij is bij het moskeebestuur gekomen voor onder meer de portefeuilles jeugd en welzijn. Komende dagen bezoekt Jahjah scholen, om de kinderen rechtstreeks te benaderen. ,,We hebben twaalf superleuke opblaasbare speeltoestellen, ik weet zeker dat ieder kind hier graag op speelt'', zegt Jahjah.

Beeldvorming

Voor voorzitter Amezian blijft het gissen waarom de Nederlandse kinderen wegblijven. ,,Misschien is het toch de beeldvorming rondom de moskee, dat ouders bang zijn dat wij kinderen islamiseren. Dat verwijt kregen wij eerder na een rondleiding. Maar we hebben niets te verbergen, kom allemaal maar langs. We kozen voor een sportdag omdat spelen hét instrument is om met ons kennis te maken.''

Amezian blijft volhouden dat deze sportdag een plek verdient in de Roosendaalse gemeenschap. ,,Dat is onze ambitie; een stedelijk evenement. We hebben ons ditmaal gericht op de wijken rondom onze moskee: Kortendijk, Kroeven en Langdonk.''

Volgend jaar wil Jahjah zijn gezicht vaker op de scholen laten zien. ,,We kunnen hulp bieden bij activiteiten zoals de straatspeeldag of nationale sportweek, misschien een gastles geven bij de gym, zodat de kinderen vertrouwd met ons raken. Zo kunnen we de band verbeteren en met de ouders in gesprek raken.''

Als er regen wordt voorspeld voor zaterdag, wordt de sportdag een week uitgesteld.