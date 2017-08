Man uit Schijf (38) beboet voor bezit van 10.000 foto's met dierenporno

Busje zonder motorblok 's nachts voortgetrokken in Roosendaal: man (28) opgepakt voor heling

24 augustus ROOSENDAAL - Een 28-jarige man uit Polen is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden in Roosendaal omdat hij in een busje reed dat vermoedelijk is gestolen. Het gammele busje had geen motorblok en de stoelen lagen op de bodem. Dat meldt de politie.