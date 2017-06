Man roept dat hij 'de boel gaat laten ontploffen': politie vindt niks vreemds in intercity in Roosendaal

De aanhouding van de man gebeurde rond kwart voor acht. Hij is naar een politiebureau gebracht. Van en naar Roosendaal rijden er zaterdagmorgen geen treinen vanwege het incident. Het station is ontruimd en ook de toegangswegen naar het station zijn enige tijd afgezet geweest. De dader is volgens de politie een verwarde man.

Gestrande reizigers worden met bussen verder vervoerd. Zij maken een gelaten indruk. ''Het is niet anders'', zeggen velen. Een veteraan die op is weg naar Den Haag strandt in Roosendaal. ''We moeten ons voor twaalf uur melden in Den Haag. De wereld vergaat niet maar hier houd je geen rekening mee.''