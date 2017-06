Man overleden bij botsing tussen trein en auto bij Hoeven, geen treinverkeer Zevenbergen-Oudenbosch

Marterei 2.0 is geslaagd in de nieuwe opzet

6:30 OUD GASTEL - Het nieuwe organisatiecomité van de Gastelse Marterei 2.0 die zondag werd gehouden, is tevreden. Men is al aardig content over de gewijzigde nieuwe opzet. De laatste jaren was de organisatie van de braderie uitbesteed aan De Markten en liep de belangstelling allengs af.