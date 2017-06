Man en vrouw aangehouden na steekincident in woning Roosendaal

Geef uw mening: moet de katholieke kerk ho­mo­vrien­de­lij­ker worden?

18 juni Op Roze Zaterdag in Den Bosch had de katholieke kerk een gebaar richting de homoseksuele gemeenschap kunnen maken. Maar de bisschop heeft onder grote druk een gay-vriendelijke gebedsdienst in de kathedraal van Sint-Jan afgeblazen. Een gemiste kans of eigenlijk volstrekt logisch?