Ladies Tour in en rond Roosendaal smaakt naar meer

Ditmaal niet tijdens, maar daags voor de kermis. Een prachtig parcours was uitgezet tussen de koeien, maisvelden en windmolens. Grofweg uitgetekend van het Herstaco voetbalstadion naar café Gastels Sfeer en terug naar de Kade in Roosendaal. De rensters kregen de aanmoedigingen vooral toen ze terug in de stad waren, want heel veel publiek was er onderweg niet. Het Roosendaalse comité had nog verzocht om de tijdrit 's avonds te houden, maar daar ging de organisatie van de Ladies Tour niet mee akkoord. ,,Mensen werken overdag, dat merk je'', merkte voorzitter Phile Poppe op.