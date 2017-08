Joost Prinsen reageert op artikel over Joodse Mina uit Roosendaal

Prima dat BN DeStem aandacht besteedt aan het trieste lot van de in 1942 vermoorde Joodse Mina uit Roosendaal, vindt schrijver/tv-maker Joost Prinsen. Maar het steekt hem dat zijn vader, burgemeester Claudius Prinsen, 'voortdurend als boosdoener wordt opgevoerd'. Ten onrechte, schrijft hij in een brief aan deze krant.

In een artikel in uw krant van 17 augustus (Roosendaal liet Joodse Mina in de steek) beschrijft John Bas het trieste lot van de joodse Wilhelmina Cozijn. Zij werd in maart 1942 tot zes weken cel veroordeeld omdat zij haar verhuizing niet had gemeld. 28 augustus 1942 is zij opnieuw gearresteerd en 1 september vanuit Westerbork getransporteerd naar Auschwitz waar zij op 3 september is vergast.

In het artikel wordt mijn vader, burgemeester Claudius Prinsen, voortdurend als de boosdoener opgevoerd. Bas maakt melding van een briefje, door Prinsen ondertekend, waarin de niet gemelde verhuizing van mevrouw Cozijn wordt vastgelegd. En eveneens van een document met de namen van elf (half-) joodse inwoners, onder wie Cozijn, dat Prinsen aan arbeids bureau en telefoondistrict heeft gestuurd. Treurige documenten, treurige feiten inderdaad.

Feit is ook dat mijn vader op 8 maart 1942 door de Duitsers is afgezet. Aanleiding was overigens een nieuwjaarsgedicht in deze krant, waarin hij bad om herstel van het vaderland.

Vanaf maart 1942 was de NSB'er J. Daems burgemeester. De naam Daems komt in het artikel echter niet voor.

Evenmin wordt het feit vermeld dat mijn vader vanaf begin maart 1942 geen burgemeester meer was in Roosendaal. Integendeel: de suggestie wordt gewekt alsof hij heel de oorlog onafgebroken burgemeester is geweest. Hij werd echter pas na de bevrijding in zijn ambt hersteld. In het geheel van het artikel toch niet onbelangrijk. Dat zal de heer Bas met me eens zijn.

Ikzelf ben in juni 1942 geboren. Mijn vader zat toen in het gijzelaarskamp te Sint Michielsgestel.

Joost Prinsen (schrijver, televisie- en theatermaker)