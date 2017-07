Grootste Museum van Nederlands staat in Oudenbosch

Roosendaalse Hippie Ibiza Fair groeit door, klein­scha­lig­heid blijft

12:09 ROOSENDAAL - De derde Hippie Ibiza Fair is zondag uitgebreider dan die van vorig jaar. Het festival wordt opnieuw gehouden in het Vrouwenhof in Roosendaal. Niet alleen in het Openluchttheater, maar de kramen en activiteiten zijn ook verderop in het park te vinden, zoals in het rosarium en bij de jeu de boulesbanen.