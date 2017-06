Groeiende 'bloemkracht' op de Rucphense zandgronden

De bedoeling is dat in 2019 een gebied zo groot als 25 voetbalvelden (16,5 hectare, nu is er al 15,5 ha) elke zomer vol staat met akkerkruiden. Voorzitter Kees Kools van de Natuurwerkgroep: ,,Afgelopen najaar is aantal al akkers ingezaaid met kruiden en dit najaar volgt er nog een aantal. Elk voorjaar worden de akkers opnieuw gefreesd met de maaimachine. Zo worden de kruiden gemengd en de grond losgemaakt. In het volgende jaar komt het dan, als het goed is, vanzelf weer op. Zo niet, wordt er bijgezaaid.''