Fooienpot voor Colsensation gestolen bij beautycentrum PUUR in Wouw

Man uit Schijf (38) beboet voor bezit van 10.000 foto's met dierenporno

6:00 BREDA - Een 38-jarige man uit Schijf is door de rechtbank in Breda veroordeeld tot een boete van 1000 euro, omdat hij in het bezit was van een harde schijf met daarop 10.000 foto's met dierenporno.