Roosendaalse Finn beste speurhond van de wereld

ROOSENDAAL - Finn vom Erpenstein is de volledige naam van de Roosendaalse Rottweiler die zich sinds afgelopen weekeinde wereldkampioen mag noemen. Niet één hond is beter in de combinatie speuren, gehoorzamen en het pakwerk.

Hij scoorde op deze onderdelen 93, 95 en 97 punten op 100. ,,Sinds we hem 5 jaar geleden als puppy kregen, hebben we hem voorbereid op dit moment'', zegt de trotse Mirjam Adams. Haar man Richard vormde in het Vlaamse Beerse de winnende combinatie met Finn.

Volgens het reglement mag een deelnemende hond tijdens de wedstrijd geen beloning in de vorm van een brokje krijgen. Ook na afloop moest het voor Finn lijken of er niks speciaals aan de hand is. Voor hem was er dus dus geen bak met lekkers.