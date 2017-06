Ex-militair (39) uit Roosendaal opgepakt voor mensensmokkel

Nederland gaat in op uit­le­ve­rings­ver­zoek Marokko: Said. C. in Roosendaal gearresteerd

29 juni ROOSENDAAL - Said. C., de in Nederland woonachtige Marokkaanse activist en vermeende drugshandelaar is donderdagmiddag in Roosendaal gearresteerd nadat Marokko om zijn uitlevering had gevraagd.