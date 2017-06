EHBO-club Hoeven wil overleven, leden op de proef gesteld tijdens Lotus-oefening

Het was gisteren alle hens aan dek in het bouwkot van carnavalsvereniging De Spie in Hoeven. Hoewel carnaval nog ver weg lijkt, zijn de leden van de club alweer volop aan het bouwen. Gisteren trad de Wet van Murphy in werking, toen achtereenvolgens een man van een ladder viel en op de carnavalswagen terecht kwam, een ander van schrik met z'n hand in een cirkelzaag terecht kwam en een derde z'n lasapparatuur liet vallen waarbij zijn broek in brand vloog.

Alsof dat allemaal nog niet erg genoeg was, raakte nóg een carnavalsbouwer met z'n mouw verstrikt in een kolomboor, was buiten de hond losgeslagen die daar weer iemand in het been beet en kreeg iemand nog een bijl in het bovenbeen. Het ongeluk nam catastrofale gevolgen aan en toch bleef de media lange tijd onwetend. Want hoe realistisch de ramp ook leek, alles bleek in scène gezet als oefening voor de Hoevense EHBO-vereniging. Behalve leden van De Spie waren acht erkende Lotus-slachtoffers ingezet, die griezelig echt om eerste hulp smeekten of juist tegenstribbelden.

Oefening

Jaarlijks proberen de Hoevense hulpverleners een Lotus-oefening op touw te zetten. De ene keer wat groter dan de andere. Het zijn die activiteiten, die de EHBO-club op de been moeten houden, zegt Elly Kerstens. ,,We zien het ledental de laatste jaren steeds meer dalen. Hoeven telt 35 leden. Dat waren er een paar jaar geleden nog tachtig.''

In die tijd viel ook het badpersoneel van Bosbad Hoeven onder de afdeling. Zij zijn zelfstandig verder gegaan. ,,Maar het loopt overal terug, zozeer dat we voor cursussen in Halderberge de koppen bij elkaar steken. Oudenbosch en Oud Gastel draaien iets beter dan wij, maar ook zij krijgen niet altijd het minimum aantal deelnemers aan een EHBO-cursus bijeen. De ondergrens ligt bij twaalf nieuwe cursisten, maar het best is een groep van vijftien à twintig.''

Waar de terugloop aan ligt, weet Kerstens niet. ,,In het bedrijfsleven volstaat men meestal met een aantal bedrijfshulpverleners. Maar een BHV-er is nog geen EHBO-er. Daar komt meer bij kijken. Voor de veiligheid in eigen huis, maar ook daarbuiten is het goed een EHBO-diploma op zak te hebben.''

Belangenloos

Op de smalle afdeling wordt regelmatig een beroep gedaan door evenementenorganisaties als trekkertrek, Polderloop, wielerwedstrijden en het feestweekeinde van VV Hoeven. ,,Buiten een kleine onkostenvergoeding doen we dat praktisch belangeloos. Als de vereniging blijft krimpen, zullen de organisaties naar andere wegen moeten uitkijken. Daarom werken we bij Lotus-oefeningen graag samen met andere clubs, zoals nu De Spie. Op zo'n moment snappen zij het belang van een goede hulpverleningsorganisatie beter.''

Terwijl Elly Kerstens haar verhaal doet, zetten de leden alle zeilen bij om de 'ramp' onder controle te krijgen. Want het houdt maar niet op. Vanuit de kantine naast het bouwkot klinkt hoesten en proesten. Twee mensen kampen met ademhalingsmoeilijkheden. Eentje is zelfs bewusteloos. Hoe erg ook in omvang, toch geeft Kerstens de leden één belangrijke les mee: ga niet roekeloos te werk, de eigen veiligheid staat voorop.