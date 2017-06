Dwaling bij grondverkoop Molenstraat in Oudenbosch

OUDENBOSCH - Drie inwoners uit de wijk Spui in Oudenbosch gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West Brabant om geen schadeclaims uit te keren op basis van dwaling en tekort schieten van haar verplichtingen bij de koopovereenkomst.

De drie bewoners kochten in 1996 op privaatrechtelijke basis een bouwkavel in de nieuwbouwwijk. Achttien jaar later ontvangen zij een brief van de provincie waarin staat de het grondwater op hun percelen sterk is verontreinigd met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen.

Bodemverontreiniging

De bron van de bodemverontreiniging ligt bij De Warme Stomerij op Molenstraat 12. In een pluim van duizend vierkante meter is de bodem ernstig verontreinigd. De provincie concludeerde dat bij het huidige gebruik - wonen met tuin - geen onaanvaardbare risico's bestaan en de bodem pas gesaneerd hoeft te worden bij werkzaamheden in de grond of nieuwbouw.

De bewoners schrokken zich rot toen ze de brief uit Den Bosch lazen. ,,Hadden we dat indertijd geweten, dan hadden we deze kavel nooit gekocht'', zegt Johan Visser, één van de drie. ,,De gemeente acht bodemsanering niet nodig, maar als we de woning later willen doorverkopen moeten we potentiële kopers actief op de hogote brengen van de milieusituatie.''

Visser vind dat de toenmalige gemeente Oudenbosch dat bij aankoop van de percelen in de jaren negentig ook had moeten doen. ,,Men wist van de grondvervuiling. Er zijn stukken uit 1991 dat de chemische wasserij/stomerij milieumaatregelen moest nemen. Dat is gebeurd en de verontreiniging is in 1994 gestopt. Op verzoek van de eigenaar van de stomerij is in 1994 op het eigen perceel bodemonderzoek verricht. Daarbij kwam de verontreiniging aan het licht.''

Waardedaling

Visser beticht de gemeente van dwaling met grote waardedaling van zijn huis als gevolg. ,,Ons pand wordt inmiddels 80.000 euro lager getaxeerd. We hebben destijds te veel voor de grond betaald en te hoge leningen afgesloten.''

De bewoners stappen nu opnieuw naar de rechter. Visser: ,,De gemeente Halderberge zou het liefst het dossier sluiten. De zaak wordt afgedaan als 'niets aan de hand' en daarom wordt geen taxatierapport naar mogelijke planschade opgesteld. Maar de brief van de provincie uit 2014 laat aan duidelijkheid niets te wensen over. We hebben onze huizen gebouwd, vijvers en moestuinen aangelegd. Wat heeft dat wroeten in de grond met onze gezondheid gedaan?''