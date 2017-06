Drukke Halve Marathon van Roosendaal, 'Je loopt veel makkelijker als mensen je aanmoedigen'

De sfeer in het centrum is er ook niet minder om. De terrassen zitten overvol en langs de kant staan Roosendalers hun familie en vrienden aan te moedigen. Mieke de Klerck leunt gespannen over het hek in de Molenstraat.

,,Er lopen zoveel bekenden mee, die moedig ik allemaal aan'', zegt ze. Of ze zin krijgt om zelf ook eens mee te doen? ,,Ben je mal! Laat mij maar aanmoedigen. Ik ben niet zo'n loper.''

Programma

Voordat om half vijf de belangrijkste loopnummers, de 10 km en de halve marathon (21,1 kilometer) van start gaan, heeft de organisatie er al een heel programma opzitten. Een jeugdloop, een familieloop en ook de wandeltochten van 6, 12 en 25 kilometer die dit jaar voor het eerste de Halve Marathon Wandeltochten heten en als thema 'kunst en cultuur' hebben gekregen.

Volledig scherm De supporters zijn in Roosendaal vaak net zo fanatiek als de lopers. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs 's Middags is de 4 Engelse mijl (6,44 km) het eerste echte hardloopnummer. Isa Huijsmans (13) heeft die afstand samen met vriendin Floor Raats (12) met haar school, het Norbertus College, gelopen. ,,Ik zit op hockey en wilde graag iets aan mijn conditie doen'', verklaart ze haar deelname. De meiden hebben een paar maanden lang met hun gymdocent getraind en vonden het best een forse afstand. ,,Maar je loopt wel veel makkelijker als al die mensen je aan de kant staan aan te moedigen, dat is erg leuk'', zegt Isa.

Als om half vijf de 10 kilometer en halve marathon starten, is het bomvol in het centrum. Mensen verdringen zich langs de hekken om lopers aan te moedigen. Soms zelfs met een spandoek.

Aloha

Een grote groep van tachtig 'Aloha-lopers' rent in rieten rokjes, met bloemenkettingen. ,,Dat doen wij om geld op te halen voor Kika'', vertelt een van hen in de gauwigheid, terwijl ze zich door de drukte naar de start haast. Veel Aloha-mannen lopen de 10 kilometer of halve marathon met ontbloot bovenlijf, wat er erg exotisch uitziet.

Ondanks de aangenamere looptemperaturen klagen veel lopers na afloop toch dat ze het flink benauwd hebben gehad. THOR-renner Mathijs Wille staat bij de finish uitgeput bij het hek. Hij heeft net de 10 kilometer gerend en is een beetje teleurgesteld. ,,Ik had voor mezelf als doel om onder de 40 minuten te lopen, dat is op 48 seconden na niet gelukt'', puft hij. Het viel tegen, zegt de getrainde renner, die uiteindelijk toch de 11de plaats in zijn categorie behaalt.

,,Ik had eigenlijk gerekend op een fris windje in de vlaktes. Maar er stond nauwelijks wind. Het was toch veel benauwder dan verwacht.''

Volledig scherm Halve Marathon van Roosendaal. De halve marathon-afstand werd gewonnen door Ruben Scheurwater. Foto: Marcel Otterspeer / Pix4Profs © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Volledig scherm Zondag werd de Halve Marathon van Roosendaal weer verlopen. De vele deelnemers werden onderweg door nog veel meer supporters ondersteund. BN DeStem maakte foto's vlakbij het keerpunt van de 10 km. © BN DeStem

