Drie jongens van 15 jaar aangehouden voor inbraak in woning in Nispen

Al vloggend de avondvierdaagse door

19 juni HOEVEN - Maandagavond vertrokken ruim vijfhonderd wandelaars aan de eerste vijf of tien kilometer van de twintigste Avondwandelvierdaagse Hoeven. Het thema is deze keer Samen gaan is Uniek. De basisscholen Lindenlommer en Reuzelaar gaan aan het eind van dit jaar samen en heten dan als nieuwe brede school Uniek. Ook uniek is dat de deelnemers konden vloggen. Zelfs wethouder Frits Harteveld die het startschot gaf, maakte zijn kans waar.