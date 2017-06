Dom Bernardus, abt van Koningshoeven, voorzitter van alle religieuzen

Roosendaal wil snel wifi in binnenstad

7:35 ROOSENDAAL - De komst van gratis wifi in de Roosendaalse binnenstad mag wat de fractie van de Roosendaalse Lijst betreft, in een stroomversnelling komen. Het aanbieden van gratis wifi past volgens de fractie bij een gastvrije binnenstad. Wethouder Cees Lok wordt gewezen op de 120 miljoen subsidie die het Europees Parlement heeft uitgetrokken voor wifi-hotspots in 6.000 tot 8.000 gemeenten in Europa.