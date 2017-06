Dode Roosendaal: politie gaat uit van misdrijf

Fusie tussen basisscholen Sint Willebrord pas in 2018

9:42 SINT WILLEBRORD - Het heeft even geduurd voordat de medezeggenschapsraden eraan toe waren, maar intussen is het zover: katholieke basisscholen Maria Goretti en Willibrordus in St. Willebrord kunnen fuseren nu de mr's ermee hebben ingestemd. En de nieuwe datum waarop die fusie ingaat is 1 augustus 2018, een jaar later dan waarop eerder werd ingezet.