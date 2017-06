Dijkpop: groot geworden door klein en lokaal te blijven

ROOSENDAAL - Het geheim van Dijkpop volgens geestelijk vader Ad Schijven? ,,Groot geworden door klein te blijven. We kiezen bewust voor lokaal talent en jonge bands. En het gaat nog steeds crescendo.'' Dijkpop is zaterdag alweer toe aan de negende editie. En er wordt al voorzichtig nagedacht over het jubileum van volgend jaar.

Schijven is er stiekem best trots op; Dijkpop is door de jaren heen een echt opstapje gebleken naar een serieuze muzikale carrière. Neem nou Emmaly Brown. De zangeres schopte het in 2014 tot de halve finales van het populaire televisieprogramma The Voice of Holland. ,,Maar een paar jaar daarvoor stond ze nog 'gewoon' op Dijkpop.''

Podium

In die band zat toen ook Schijvens zoon, de reden waarom Dijkpop is begonnen. ,,In Dijksteeke repeteerden allerlei bands. Wij als ouders waren daar altijd bij om te helpen met opbouwen en zo, maar het leek mij wel leuk zulke bandjes een wat groter podium te geven. Zo ben ik er ingerold.''

Dat recept is na negen jaar nog steeds hetzelfde: Dijkpop programmeert beginnende bands. Die kunnen zich van tevoren aanmelden, vervolgens blijven er een paar over. Dat aanmelden gebeurt massaal: dit jaar hadden zich 55 bands ingeschreven. Wel nieuw is dat Dijkpop door de jaren heen niet alleen meer voor jonge muzikant is gebleven. Er doen ook nieuwe bands mee met oudere muzikanten. ,,We vergrijzen, ja, maar op een goede manier'', grapt Schijven.

Acht bands

De programmering is inmiddels rond. Er staan dit jaar acht bands op Dijkpop, vooral rockbands, met onder meer Beaux, Ninelives, Fast Lane, Indigo Temple en The Faction treden op. Vooral die laatste is bijzonder, zegt Schijven. ,,The Faction speelt een eerbetoon aan Fokke Rosier, de Roosendaalse drummer van onder andere Kaas.'' Rosier overleed in 2014 na een jarenlange strijd tegen depressiviteit. De moeder van Rosier benaderde Schijven vorig jaar met de vraag dit te regelen. ,,Mooi dat dat gelukt is.''

Behalve muziek kunnen bezoekers ook langs allerlei eet- en drinkkraampjes struinen of langs de expositie van Frank Roks. En volgend jaar? Schijven: ,,Dan pakken we uit, het moet in ieder geval meer zijn dan een 'gewone' Dijkpop.''