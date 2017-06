Deelnemers triathlon in Oud Gastel: 'Wij zijn het laatste en het leukste team!'

OUD GASTEL - 'Gastel Bruist' is te lezen op een opblaaspoort bij het parkoers voor de triatlon in Oud Gastel. Mensen die zaterdag bij de 33e editie van het sportfestijn aanwezig zijn, zien met eigen ogen dat van de kreet 'Gastel Bruist' niets is gelogen.

De Verwer en Janssen Triatlon zet het dorp weer op zijn kop. Ook na 33 keer. Daar zorgen de 1.111 deelnemers, de talloze vrijwilligers en de redelijk opgekomen publiek wel voor.

Een van de leukste onderdelen is de triotriatlon. Een onderdeel voor vriendenclubjes en collega's. Voor buren en voor familieteams. Een team bestaat uit drie sporters. De eerste zwemt, de tweede fietst en de derde rent. Waarbij vooral het plezier en de saamhorigheid de hoofdrol spelen.

120 teams

Ruim 120 teams hebben zich ingeschreven voor de triotriatlon. Onder hen de Senoritas, ofwel de zusjes Nadine en Lisanne Logt en tante Ineke Logt uit Borculo. Tante is getraind. Heeft al twee keer meegedaan aan de marathon van Almere.

Lisanne (20) heeft ook goed getraind voor de 20 fietskilometers die ze voor de boeg heeft. ,,Ik heb dit nooit eerder gedaan. Ik doe het echt voor de leut", zegt de Gastelse. ,,In het begin van het jaar ben ik gaan trainen. De laatste twee maanden wat intensiever." De Logtjes eindigen in de middenmoot.

Voor het team van Vluchtelingenwerk Halderberge was vooraf veel belangstelling van de media. Vooral omdat de enige zwemervaring die Tamer Akashem uit Jordanië heeft, is opgedaan in de Dode Zee. Die is zo zout dat er zelfs een stoeptegel blijft drijven.

Blijven drijven is trouwens toch een item voor de deelnemers. Omdat het water in de vliet warmer is dan 22 graden Celsius is het niet toegestaan met een wetsuit te zwemmen. En juist zo'n wetsuit verhoogt het drijvend vermogen van de deelnemer.

Leukste team

Tamer Akashem doet mee met vrijwilliger Josée Vleugel en met Saleh Almakhouth uit Syrië, die fietst. Niet dat hij een ervaren fietser is. Pas tien dagen voor de triatlon zit de Syrische ICT'er voor het eerst op de fiets. En na het passeren van de finish zegt hij: ,,Het was moeilijk maar het ging prima. Ik heb geen ervaring. Ik heb heel erg mijn best gedaan. Ik heb zelfs twee fietsen ingehaald!" Saleh staat niet te hijgen en zweet nauwelijks. ,,Ik ben niet moe." En over het resultaat - zijn team kwam met de rode vlag binnen - zegt hij monter: ,,We zijn het laatste team. Maar wel het leukste team!"

Ruim 42 minuten eerder kwamen de winnaars over de rood-wit geblokte finish-mat. Een mat waar een paar jaar geleden koning Willem-Alexander en koningin Maximá nog overheen liepen. De ploeg Limited Edition Team uit Essen had op een paar tellen na een uur nodig om het parkoers af te leggen.

Dat moeten dus sporters in hart en nieren zijn! Niet drinken, niet roken, veel sporten! Werner lacht. ,,Mijn vader houdt café. Ik heb gisteravond nog gedronken!"Zijn ploegmaat Lennard had ook geen ideale voorbereiding. Apetrots zegt hij: ,,Ik ben gisteren vader geworden." de ogen van de drie vrienden verraden dat ze vanavond iets gaan vieren.

Dat mag de organisatie van de triatlon in Oud Gastel ook. Een evenement om trots op te zijn. ,,De inschrijvingen voor volgend jaar beginnen morgen", riep de speaker om. Maar dat was een grapje.

