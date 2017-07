Daylight Festival landt weer op Seppe

Terras Captain Cook's in Roosendaal scoort goed: 'Het gaat om pieken op het juiste moment'

9:55 ROOSENDAAL - In de jaarlijkse Terras Top 100 die Misset Horeca deze week bekend heeft gemaakt, is Brabant met 8 terrassen goed vertegenwoordigd. Captain Cook's op de Markt in Roosendaal eindigde op de 45e plaats. Terras Huis ten Bosch in Chaam eindigde als 33e.