Conciërge van het jaar Peter van Leeuwen: 'Ik kan me geen werk voorstellen dat meer voldoening brengt'

ROOSENDAAL - Eigenlijk zijn er twee conciërges van het jaar: niet alleen Peter van Leeuwen (55), maar ook Ralph de Bont (31). Samen vormen zij een hecht duo dat alles in de gaten houdt op basisschool Jeroen Bosch in Roosendaal.

Volledig scherm Concierge van het jaar in het zonnetje © Facebook KPO Basisschool Jeroen Bosch Van praktische zaken als de was vouwen en het vuilnis buiten zetten tot administratie en veiligheid. Meneer Peter en meneer Ralph kunnen niet zonder elkaar. ,,Als ik hier ooit wegga, neem ik Ralph mee."



Het onthaal op school na het winnen van de verkiezing was groots. Er was een feest, de wethouder was aanwezig en het Peter van Leeuwenplein werd onthuld. ,,Wie heeft dat nou? Een eigen plein terwijl je nog leeft. Zelfs Johan Cruijff had dat niet", zegt Van Leeuwen, stiekem een beetje trots.

Trots

Dat trotse straalt de conciërge ook uit over de school waar hij 21 jaar geleden begon. Een beetje per toeval, eigenlijk. Zijn voorganger had een handicap, die hielp hij weleens mee. Daarnaast was hij lid van de oudervereniging. Totdat zijn voorganger plotseling kwam te overlijden. Van Leeuwen ving zijn werk tijdelijk op; de directeur vroeg of hij daarna de vaste conciërge wilde worden.



,,Dat zag ik in eerste instantie niet zitten", vertelt Van Leeuwen. ,,Ik was niet echt handig." Maar uiteindelijk is het toch zo gelopen en heeft hij er zijn eigen invulling aan gegeven.

Zeven jaar later kreeg Van Leeuwen hulp uit onverwachte hoek. Of hij een jongen met het syndroom van Down wilde begeleiden als stagiair? ,,Dat vond ik meteen een goed idee", zegt Van Leeuwen. ,,Ik vind het goed om iemand met downsyndroom binnen onze organisatie te hebben. Het begon met een halve dag per week; dat beviel zo goed, dat Ralph hier nu drie dagen per week meehelpt."

Steun

Al was het in het begin even wennen, zegt Van Leeuwen. ,,Ik moest vooral leren geduldig te zijn en heb veel tijd gestoken in het inwerken van Ralph. Dat levert heel veel op, want hij doet alles nu zelfstandig." Voor de kinderen en leerkrachten is het vanzelfsprekend dat Ralph op school werkt. ,,Hij is een volwaardig teamlid."

In de 21 jaar dat Van Leeuwen op de Jeroen Boschschool werkt,, heeft hij veel meegemaakt. Van breed uitgemeten 1-aprilgrappen tot het overlijden van collega's en zijn eigen vrouw, zeven jaar geleden. ,,Je merkt dan dat het hele team een groot blok vormt. Daar heb ik ontzettend veel steun aan gehad."