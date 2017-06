Cel geëist voor cocaïne in auto: man (46) uit Sint Willebrord zat al eerder vast voor drugs

T.D. stelt overigens dat hij helemaal niets wist van de cocaïne, maar officier van justitie Eva van Aalst wijst op de vingerafdrukken van D. op de tas waar de drugs in zaten. D. stelt dat iemand anders de coke misschien uit wraak in zijn auto heeft gelegd. Voor justitie is dat niet te controleren. ,,Er is bewijs dat hij cocaïne vervoerde'', aldus Van Aalst.

Dat de zaak zo laat door de rechtbank in Breda is behandeld, komt onder meer doordat de man in de tussentijd ook nog in Frankrijk is veroordeeld. Dat gebeurde nadat hij in 2013 44 dagen in voorarrest gezeten had vanwege de Nederlandse cokezaak. In Frankrijk pakten ze hem na die tijd nog een keer met drugs in de auto, waarop hij drie jaar cel kreeg. En ook dat was niet zijn eerste veroordeling. In 2004 kreeg hij al eens zeven jaar cel, ook vanwege drugs.