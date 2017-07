Captain Cook's beste terras van West-Brabant

ROOSENDAAL - In de jaarlijkse Terras Top 100 die Misset Horeca deze week bekend heeft gemaakt, is Brabant met 8 terrassen goed vertegenwoordigd. In West-Brabant scoort het terras van Captain Cook's op de Markt in Roosendaal, met een 45e plaats, het beste.

Andere terrassen uit de regio in de Top 100 zijn: De Zaak in Etten-Leur (54), Thuis! In Dinteloord (58) en Moeke Ginneken in Breda (78). Het beste terras van Nederland werd dat van Brasserie Staverden op de Veluwe.

Top 100

Erwin Heijkamp, sinds 2001 met José Dietvorst eigenaar van Captain Cook's, is blij dat zijn terras weer in de top 100 staat. Dat overigens net als de acht andere keren dat hij mee heeft gedaan. ,,We hebben altijd wel bij de eerste 50 gestaan en twee jaar geleden zelfs bij de eerste 10.

Toen waren we het beste terras van Brabant'', vertelt hij niet zonder trots. Maar ook nuchter: ,,Een hoge notering in de Terras Top 100 is geen doel op zich, wij willen ons graag positief onderscheiden qua service en de producten die we serveren. Zijn we nu slechter geworden dan twee jaar geleden? Nee, natuurlijk niet, het blijven momentopnames.''

Dat beaamt Michael Simon, redacteur van Misset Horeca en coördinator van de Terras Top 100: ,,De top ligt sowieso erg dicht bij elkaar. Het gaat om pieken op het juiste moment.''

Misset riep de Terras Top 100 in 2008 in het leven. Vorig jaar won het terras van Het Hooihuis in Roosendaal de felbegeerde eerste plek. Daar is maandag door presentator Tom Coronel de winnaar van dit jaar bekendgemaakt.

Dit jaar hebben bijna 400 terrassen zich aangemeld voor deelname aan de Terras Top 100. Die zijn allemaal bezocht door mystery guests. De beste 125 kregen ook nog een bezoek van de vakjury. Daarin zat dit jaar ook Koen Bakker van het Hooihuis in Roosendaal. De jury let vooral op de service en de uitstraling van de terrassen die ze bezoeken.

Beleving

,,Het gaat om de beleving'', vindt Erwin Heijkamp van Captain Cook's. ,,Word je snel en vriendelijk geholpen, is het terras uitnodigend, netjes en verzorgd ingericht?'' Over Captain Cook's meldt de jury onder meer dat een beginnende serveerster goed wordt begeleid door ervaren krachten. 'Hier wordt iemand niet aan zijn lot overgelaten', meldt het eindrapport.