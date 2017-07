Bewoners van woonwagenkamp in Wouw gaan met elkaar op de vuist

Nephertog die gasten in Oudenbosch liet wachten richt fantasie op de kasteelmoord

13:48 De rechtszaak rond de Belgische kasteelmoord is opgeschud nu blijkt dat nephertog Marc-Anthonie Van Wilderoden d'Aragon zich met de kwestie heeft bemoeid. Die verklaarde bij de politie dat hij enkele honderden gesprekken met een verdachte in de moordzaak had opgenomen. Dat blijkt allemaal uit de duim gezogen. Het is bepaald niet de eerste keer dat de fake-edelman zijn fantasie de vrije loop laat.