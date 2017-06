Belg mishandelt drie NS-medewerkers op station Roosendaal

Dode op zandpad Roosendaal is een man, maar de raadsels blijven

15 juni ROOSENDAAL - Ruim een dag nadat een voorbijganger op de Turfvaartsestraat in Roosendaal een dode heeft aangetroffen, staat de politie nog altijd voor een raadsel. Het gaat om een man, weet ze nu. Maar ondanks intensief forensisch onderzoek op de vindplaats tast ze in het duister over zijn identiteit en de vraag hoe hij om het leven is gekomen.