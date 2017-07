Audiotour langs kunstschatten in Oudenbosch

OUDENBOSCH - Gelaten wachten Jan Bedaf en Werner Tilleman de donderdag af. De stichtingsleden van Promotie Basiliek weten wel dat met de opening van het Grootste Museum van Nederland iets bijzonders staat te gebeuren, maar van enige nervositeit is niets te merken. ,,We hebben koningin Beatrix in 1992 op bezoek gehad, Dries van Agt woonde enkele keren de nachtmis bij.''

Bedaf bedoelt maar te zeggen dat het bezoek morgen van minister Jet Bussemaker en twaalf bussen met gasten van de andere kerken en synagogen, samen het reuzenmuseum vormend, vooral mooie promotie is. ,,Natuurlijk zijn we vereerd dat juist de basiliek is gekozen voor de aftrap van het museum, het maakt de kerk nóg attractiever.''

Christelijke kunst

Het initiatief om vooral kerken onder de aandacht van toeristen te brengen komt van Museum Catharijneconvent in Utrecht, het rijksmuseum voor christelijke kunst. Vooralsnog zijn dertien 'topkerken' aangewezen voor dat ene grote museum. In de toekomst kunnen dat er nog meer worden.

Alle kerken zijn verblijd met een fikse stimuleringssubsidie van de BankGiroLoterij. In Oudenbosch is daar een audiotour voor aangeschaft. Voor 3 euro kan de bezoeker met een tablet en oortje in langs de tien schatten van de basiliek wandelen.

Deze week is de balie waar de dertig apparaatjes worden uitgeleend geïnstalleerd. Bezoekers maakten er gisteren al gebruik van. De 23-jarige Pool Damiam Koniuszy kijkt 'zonder' rond. ,,We zijn op familievisite in Wouw. Ik hoorde dat hier een beeld van Johannes Paulus II staat, de Poolse paus. Dat wilde ik per se zien. De kerk is ook mooi. Vijf jaar terug was ik in het Vaticaan, daar was het erg druk. Hier kan ik alles veel beter bekijken. Knap hoe het is nagemaakt.''

Boost van jewelste

De Rotterdamse Sophia van Mourick is met haar kleindochter naar Klein-Rome gekomen. ,,Mijn zoon bouwt een huis in Standdaarbuiten. We zijn even doorgereden. Ik ken de kerk van televisie. De trouwpartij van Frans Bauer hè. Nooit geweten dat de basiliek al 150 jaar bestaat, trouwens. Wij hadden in Rotterdam de Koninginnekerk. Prachtig gebouw, ik heb er nog met een koor gezongen. In de jaren zeventig afgebroken. Ze noemden het de mooiste gesloopte kerk, een schrale troost.''

De basiliek zal dat wrede lot niet ondergaan. Vanaf donderdag krijgt de H.H. Agatha en Barbara waarschijnlijk een boost van jewelste.