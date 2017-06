Al vloggend de avondvierdaagse door

HOEVEN - Maandagavond vertrokken ruim vijfhonderd wandelaars aan de eerste vijf of tien kilometer van de twintigste Avondwandelvierdaagse Hoeven. Het thema is deze keer Samen gaan is Uniek. De basisscholen Lindenlommer en Reuzelaar gaan aan het eind van dit jaar samen en heten dan als nieuwe brede school Uniek. Ook uniek is dat de deelnemers konden vloggen. Zelfs wethouder Frits Harteveld die het startschot gaf, maakte zijn kans waar.

De organisatie die bestaat uit Kiwanis Halderberge en een tiental vrijwilligers, heeft zelfs vlogger Ricardo van Spangas voor haar karretje kunnen spannen. Martijn Koevoets: 'Elke morgen kijken alle groepen van de basisscholen om negen uur naar zijn vlog. En vanaf nu aangevuld met negentig seconden vlog van de deelnemers."

Lees verder onder de video

Omdat er al 396 voorinschrijvingen met betaling zijn gedaan, is de inschrijving in sportcafé De Parrestee snel gedaan. De deelnemers wachten in de schaduw van sporthal De Parrestee. Rugtassen vol met koele drankjes. De allerkleinsten in de buggy.

Wethouder Frits houdt zijn openingspraatje en wijst op het unieke van Hoeven: 'Deze avondvierdaagse is viermaal uniek. Het is uniek weer. Het thema is Samen gaan is Uniek. Vloggen is iets echt unieks. En in de klas naar een heuse vlog kijken is helemaal uniek." Wethouder Frits maakt zelf duidelijk zichtbaar, zijn mooie vlog met juichende jeugd achter zich. Het startschot klinkt en daar gaan ze. Met lolly in de mond. In de ene hand een koel flesje water, in de andere de stempelkaart.

"We hebben d'r zijn in, 'roept een enthousiast groepje. Het is gezellig. Muziek klinkt, de zonnebrand komt tevoorschijn. De zonnebrillen en -petten gaan op. Het is 32 graden. De waterijsjes zijn in de aanbieding. Martijn legt de gang van zaken van het vloggen nog even uit: 'Vanmorgen was er op de scholen om negen uur al een speciale vlog van Ricardo te zien. Vandaag ga ik van alles wat aan vlogs binnenkomt, negentig seconden uploaden. Dat is best wel speciaal. Ik ben benieuwd wat er straks allemaal in wordt geleverd."