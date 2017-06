Activist en 'drugshandelaar' Saïd C. aangehouden in Roosendaal

ROOSENDAAL - De Marokkaanse Nederlander en activist Saïd C. is donderdag in Roosendaal aangehouden naar aanleiding van een Marokkaans uitleveringsverzoek. Een arrestatieteam heeft rond 15:00 uur de aanhouding verricht in de Molenstraat.

De kwestie rond C. leidde afgelopen week tot een diplomatieke rel.

Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Marokko garanties gegeven over zijn vervolging nadat Nederland die had geëist. Zo zal C. alleen worden berecht om zijn vermeende betrokkenheid bij drugshandel en niet voor zijn politieke activiteiten in verband met de huidige onrust in de Rif-regio in Marokko. Ook kan hij zijn mogelijke straf in Nederland uitzitten.

Nederland neemt het uitleveringsverzoek, dat dateert uit 2015, nu op de gebruikelijke manier in behandeling. Het zal naar een rechtbank gaan, die erover beslist. Hierna kan nog C. nog in beroep.

Marokko trok afgelopen weekend zijn ambassadeur in Den Haag terug vanwege de kwestie. Dit omdat Nederland niet zou meewerken aan het verzoek hem uit te leveren. Nederland mag eigen mensen alleen uitleveren met de garantie dat zij hun straf in Nederland kunnen uitzitten en de straf naar Nederlandse maatstaven wordt omgezet.

Niet meewerken

Saïd C. legt zich niet neer bij uitlevering aan Marokko, kondigde zijn advocate Inez Weski aan. ,,Hij zal er niet aan meewerken'', zei ze in een eerste reactie. Wat zijn bezwaren tegen uitlevering zijn, wilde ze nog niet toelichten. Weski laat wel weten dat ze ernstig twijfelt aan de garanties die Marokko heeft gegeven. De belofte dat hij niet voor politieke activiteiten zal worden vervolgd, is volgens haar waardeloos.

Tegen C. waren twee internationale arrestatiebevelen uitgevaardigd. De verdachte zou sinds 2010 lid zijn van een criminele organisatie en actief zijn in de internationale drugshandel.

Rif-regio

Volgens Marokko is de verdachte ook betrokken bij de financiering van betogers in de Rif-regio in het noorden van het Noord-Afrikaanse land. Al maanden protesteren inwoners van Noord-Marokko voor sociale rechtvaardigheid en tegen corruptie.