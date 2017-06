200 arbeidsmigranten naar Gastelseweg in Roosendaal

PvdA vraagt opheldering over toename gastreinen in West-Brabant

28 juni BERGEN OP ZOOM/DEN BOSCH De Statenfractie van de PvdA vraagt het dagelijks provinciebestuur opheldering over de toename van het aantal gastreinen in West-Brabant en Zeeland. De PvdA wil weten of het klopt dat het aantal treinen dat met gevaarlijke stoffen door deze regio rijdt, mogelijk op korte termijn oploopt tot 14.000 per jaar. De kans is groot dat daardoor de huidige risiconormen worden overschreden. Het gaat met name om lpg-treinen.