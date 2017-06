18-jarige bestuurder vlucht voor politie er rijdt tegen verkeerslicht

Roosendaalse Leonie (86) krijgt na 40 jaar haar verloren poeziealbums terug: 'Ik wist niet wat ik hoorde'

17 juni ROOSENDAAL - Langzaam glijden de vingers van de 86-jarige Leonie de Jong over het misschien wel even oude papier. Iedere pagina brengt nieuwe herinneringen naar boven. Zeker veertig jaar was ze haar geliefde poeziealbums kwijt. Spoorloos verdwenen. Ze doken onlangs op op Marktplaats.