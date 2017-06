13 boetes uitgedeeld bij controle Stationsstraat Roosendaal

Melding steekincident Sprundel: man gewond, onduidelijk waar hij verwondingen opliep

15 juni SPRUNDEL - Bij een steekincident is donderdagavond een man gewond geraakt. Hij is vanaf de Benedictalaan in Sprundel vervoerd naar een ziekenhuis, maar het steekincident was volgens de politie op een andere plaats. Het is vooralsnog onduidelijk waar en hoe de man gewond is geraakt.