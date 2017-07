Zo maak je de auto vakantieproof en voorkom je boetes

VideoVakantiegangers gaan regelmatig onvoorbereid op reis. Dit leidt tot problemen onderweg, zoals een kapotte accu of een oververhitte motor. Dat constateren pechhulpaanbieders ANWB en Route Mobiel. Zij geven tips hoe je met een goede voorbereiding pech en hoge boetes kunt voorkomen.

Andreas Fuchs van Route Mobiel: ,,Het krijgen van pech tijdens je vakantie is altijd erg vervelend. De onbekendheid met de taal en andere procedures dan in Nederland zorgen voor veel onzekerheid en extra stress. Toch merken wij dat Nederlanders toch nog te weinig voorbereidingen treffen om hun vakantie vlekkeloos te laten verlopen. Een ‘pre-vakantiepitstop’, waarbij je voorafgaande aan je vakantie even de auto laat checken kan veel ellende voorkomen.

Denk hierbij aan:



• de conditie van de accu

• het verversen van olie

• andere vloeistofniveaus (koelwater en ruitensproeier)

• de werking van de airco

• de conditie van de ruitenwisserbladen

,,Met een goede voorbereiding kan niet alleen pech worden vermeden, maar zijn ook veel onnodige verkeersboetes te voorkomen. Regelgeving verschilt per land en deze regelgeving is ook veelal jaarlijks aan verandering onderhevig.”



Boetes in het buitenland

In andere Europese vakantielanden gelden andere regels dan bij ons en wie deze overtreedt, riskeert een hoge boete. Een opsomming:

• In Nederland is het niet verboden, maar in Frankrijk en Spanje wacht je een forse boete als je met slippers aan een verkeersongeval veroorzaakt.

• In de ons omringende landen is flitspaalsignalering (in je navigatie) verboden. In Frankrijk kan een boete voor het gebruik oplopen tot 1500 euro.

• Vanaf deze zomer is het verboden om in Italië met sommige winterbanden te rijden. Boetes tot wel 1.700 euro.

• In Frankrijk is het tegenwoordig verplicht om een alcoholtest in de auto te hebben. Die zijn te koop bij de drogist.

• Het dragen van reflecterende hesjes bij pech is verplicht in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. Net als het gebruik van de gevarendriehoek.

• In verschillende Duitse steden (Umweltzones) is het gebruik van een milieusticker voor bepaalde auto’s verplicht. Heb je geen sticker, dan is de kans op een boete erg groot.

• In onder andere Spanje en Portugal is het verplicht om in de auto een reservebril bij je te hebben.