Vakantiegangers gezocht!

Italiaanse kasteeltjes voor de doe-het-zelver

22 mei Altijd al gedroomd van een prachtig Italiaans kasteeltje? Zoek niet verder: Italië gooit 103 kastelen en landgoederen in de verhuur. Enige verzoek is om het monument op te knappen én er een toeristische functie aan te geven. Of dat nou een bed & breakfast is of een wellness, als het maar mensen trekt.