Vakantie! ANWB verwacht vanmiddag al drukte op de weg

Weerbureau Weerplaza geeft de weersverwachting voor de eerste vakantieweek op verschillende populaire bestemmingen.



Nederland: vrij wisselvallig weer Ga je weg op vakantie in eigen land, dan heb je enigszins pech, want het wordt wisselvallig zomerweer vanaf maandag. Vooral op maandag kan het een tijdje flink regenen. De dagen daarna zien we afwisselend wolken, zon en buien.

Wie naar het buitenland gaat, vooral richting het midden en zuiden van Europa, krijgt over het algemeen een stuk beter weer voorgeschoteld.

Frankrijk: vooral fraai vakantieweer in het zuiden

In het noord van Frankrijk is het ietsje koeler dan normaal, met een vrij grote kans op regen. In het zuiden en zuidwesten daarentegen, van de omgeving van Bordeaux tot in de Languedoc (Perpignan) en de Provence (Avignon), schijnt de zon flink en is het meestal droog bij temperaturen die meestal overal 30 graden of hoger halen.

Duitsland: mooiste vakantieweer in het zuiden

In Duitsland lijkt het weer in delen van het land behoorlijk op dat in Nederland. Vooral in het noorden en noordoosten, zoals aan de Oostzeekust (bijvoorbeeld Sassnitz op Rügen), is het vrij koel en tamelijk wisselvallig. In het zuiden van ons buurland, zoals in Freiburg of Passau, is het veel warmer, met meestal zomerse temperaturen. Er is daarbij geregeld zon, maar daarnaast zijn ook regen- en onweersbuien wel mogelijk.

Spanje: costa's veel zon en tropisch warm

Ga je naar de costa’s in het oosten en zuiden, bijvoorbeeld Benidorm of Lloret de Mar, dan is er weinig aan de hand met veel zon en hoge temperaturen. In het binnenland, bijvoorbeeld in Madrid, en in het noorden is de kans op enkele buien met onweer duidelijker aanwezig. Maar de zon schijnt nog steeds wel vaak en daarbij is de temperatuur ook op peil voor deze tijd van het jaar.

Italië: kans op buien bij de Italiaanse meren

In Italië kan je genieten van volop zonneschijn en tropische warmte als je iets verder naar het zuiden gaat, bijvoorbeeld Toscane (Florence), naar Umbrië (Perugia of Assisi) of bijvoorbeeld een stedentrip naar Rome.

De meeste mensen blijven echter in het noorden en gaan naar het Gardameer (Peschiera del Garda) of een van de andere grote Italiaanse meren, zoals het Lago Maggiore (Stresa). In deze regio's moet je rekening met enkele regen- of onweersbuien die vooral laat op de dag en ’s avonds kunnen overtrekken. Over het algemeen is het wel goed weer, met veel zonneschijn en hoge temperaturen van 30 tot 35 graden.