In populair Griekenland vier je relatief het goedkoopst vakantie

InfographicVan de vijf populairste zomervakantielanden kent Griekenland de laagste prijzen voor een hotelovernachting of een hap eten buiten de deur. Toeristen betalen er gemiddeld bijna een vijfde minder dan in hotels en restaurants elders in de Europese Unie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers van Eurostat.

Frankrijk is het duurste land uit de top 5. De hotel- en horecaprijzen liggen daar ruim een zesde hoger dan gemiddeld. Ook in Franse supermarkten zijn voedingsmiddelen relatief duur. In Duitsland en Italië zijn vakantiegangers eveneens relatief duur uit; Spanje is daarentegen vrij goedkoop. Nederlanders die in eigen land vakantie vieren, betalen een kleine 10 procent meer dan gemiddeld.

Wie echt goedkoop wil dineren en overnachten in Europa kan het beste een ticket naar Albanië boeken. Daar liggen de hotel- en restaurantprijzen 60 procent onder het Europese gemiddelde. Zwitserland is het duurste Europese land. Daar kosten hotels en restaurants 67 procent meer dan gemiddeld.

Supermarkt

In Spanje betaal je van de top 5 vakantielanden het minst voor de dagelijkse boodschappen. Voedingsmiddelen zijn daar zelfs goedkoper dan in Nederland.

In de andere vier vakantielanden uit de top 5 zijn supermarkten duurder dan in Nederland. Voedingsmiddelen zijn in Nederland dan ook relatief goedkoop: de prijzen in ons land lagen vorig jaar maar net boven het gemiddelde EU-prijspeil, in 2015 lagen de prijzen daar zelfs nog nipt onder.

Kleding

In Zwitserland ligt de prijs van voedingsmiddelen gemiddeld 73 procent hoger dan gemiddeld in Europa. Kleding is ook relatief duur in niet-EU-land Zwitserland en kost 43 procent meer dan in de EU. Alleen in IJsland is kleding nog duurder (63 procent).

Top 10

Reiszoekmachine kayak.nl zette onlangs de tien voordeligste Europese vakantiebestemmingen op een rij in onderstaande infographic. Opvallend is dat Griekenland niet in hun opsomming voorkomt. Portugal en Spanje bieden veruit de goedkoopste bestemmingen voor Nederlanders, was hun conclusie. Vakantiebestemming Porto is met 1.040 euro voor een week verblijf de koploper. Barcelona sluit de top 10 af met 1.466 euro.