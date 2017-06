Winnen zonder het spelen van de finale bij tennistoernooi in Prinsenbeek

Ongemeen spannend was wel de damesfinale. In de gloeiende hitte van sportpark De Heikant werd het een marathonpartij van bijna vier uur tussen Vivian Polak van DASH uit Dordrecht en Daphne van den Heuvel van ET Volley Eindhoven, de nummers een en twee van de plaatsingslijst. Bij een 3-3 stand in de derde set leek Van den Heuvel met een break de beslissing geforceerd te hebben, maar moest ze toezien hoe Polak zich terug knokte in de partij tot 5-5. De break die daarop volgde was Polak te machtig en Van den Heuvel zegevierde (4-6, 7-5, 7-5). De winnares: “In de competitie speelde ik al een keer tegen Vivian. Ook die partij won ik, maar ook dat was een lange wedstrijd. Ik wist dus dat het zwaar zou worden.” Na deze slopende tweestrijd kreeg Van den Heuvel slechts een goed uur rust, voordat ze in de finale van de mix-dubbel samen met haar vriend Valentijn Stienen moest aantreden tegen Hanneke Lodewijks en Maico Egbers. Ook dat werd een driesetter en weer was het Van den Heuvel die de handen in de lucht mocht steken, deze keer samen met haar lief. De titel bij het vrouwendubbel ging naar Sarah Peek en Ilona Snoeren die de finale wonnen van Maartje de Craen en Kirsten van der Weijde.