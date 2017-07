Voor Roald Leemans is het grote debuut in GTC Rally eindelijk zaterdag

Door een slippertje in de voorbereiding miste Roald Leemans uit Hank vorig jaar de start van de GTC Rally in Roosendaal. Zijn vader Ronald Leemans eindigde vorig jaar als derde in de GTC Rally, zoon Roald start zaterdag met een jaartje vertraging

Eindelijk is het zover voor Roald Leemans: zijn debuut in een GTC Rally, die aanvangt in Roosendaal. De 20-jarige coureur uit Hank moest zijn eerste optreden op de rallypaden noodgedwongen uitstellen. Hij popelt om aan de start te verschijnen.

Met 207 pk onder zijn kont scheurt Leemans over de verharde paden door de weilanden in de buurt van de autogarage van vader Ronald. De teller tikt de 160 kilometer per uur aan. Niet de maximale snelheid die zijn Citroën DS3 R3T kan behalen. De topsnelheid: 200 kilometer per uur, daarboven begrenst de rallywagen.

Maar Leemans doet rustig aan. Niet alleen omdat de boeren in de omgeving klagen over geluidsoverlast, ook omdat hij vorig jaar zijn Opel Astra GSI - twee dagen voordat hij zijn opwachting zou maken in de GTC Rally - in de prak reed. Dat scenario wil Leemans nu koste wat het kost voorkomen.

Het racetalent blikt er nog eens op terug. ,,Ik wilde in de lunchpauze even kijken of de auto goed stond afgesteld. Maar ik had er nog oude banden opzitten. En opeens lag ik in de sloot tegen zo'n duikerconstructie aan. Echt enorm balen."

Zwaar beschadigd

Zijn Astra bleek zo zwaar beschadigd dat deelname pertinent uitgesloten was. Samen met zijn vader ging junior op jacht naar een andere auto. Tevergeefs. ,,Ik wilde ook geen overhaaste beslissing nemen in de aanschaf van een nieuwe rally-auto." En dus stelde Leemans zijn debuut uit.

Enkele jaren voordat Leemans daadwerkelijk zelf achter het stuur van een rallywagen kroop - zijn vader had hem van kinds af aan al besmet met het racevirus - ging zijn liefde uit naar de crossmotor omdat vrienden van hem dat deden. De 13-jarige puber racete ook, maar niet op het niveau waarop hij acteert met rallyrijden. ,,Ik was geen nieuwe Jeffrey Herlings of zo. Ik vond het gewoon supertof om te doen."

Leemans houdt wel van het rauwe dat de racesport met zich meebrengt. Wanneer hij op zijn achttiende zijn rijbewijs haalt, wacht de Hankenaar een jaar met de brommende pk's. Eerst rijervaring opdoen, is zijn standpunt. Zijn vader houdt zich afzijdig. ,,Hij heeft mij nooit gepusht daarin. Ik wilde het zelf", licht zoonlief toe.

Gescout

Ondanks zijn geringe ervaring, amper anderhalf jaar, blijkt Leemans over racetalent te beschikken. In november 2016 wint hij de Opel Fwd Challenge met navigator en coach Chris van Waardenburg naast zich. Hij valt op bij de KNAC Nationale Auto Federatie (KNAF) en wordt gescout.

Hoe dat ging? ,,Ze belden mij om te vragen of ik er oren naar had om aan te sluiten bij het talententeam (KNAF Talent First, red.). Natuurlijk zei ik meteen ja."

Gemiddeld twee keer per maand rijdt hij naar CTO in Eindhoven, waar KNAF huist. Daar krijgt de twintiger bootcamps, tips om zijn rijvaardigheid te verbeteren en beeldanalyses. ,,Hier kan ik verdere stappen maken", zegt Leemans, die wil doorgroeien in de sport en zijn zinnen heeft gezet op een eerste buitenlandse race. ,,De rally van Ieper, bijvoorbeeld. Uiteindelijk wil ik de WK halen."

'De zoon van'

Zover is het nog lang niet voor Leemans. Eerst een thuiswedstrijd. De Hankenaar voelt lichte spanning voor morgen. Niet per se omdat het zijn debuut betreft. Nee, omdat hij 'de zoon van' is. Vader Ronald stond vorig jaar op de derde podiumtrede na twee rallydagen in en rond Roosendaal. ,,Dat brengt toch druk met zich mee", zegt junior in de autogarage waar hij werkt.

Hoewel vader en zoon samenwerken in de garage, houden zij zich op de rallypaden afzijdig. ,,Wanneer ik vraag om tips, dan krijg ik antwoord. Verder bemoeit hij zich niet met mijn rijsstijl."

Vanavond en morgenvroeg gaan Leemans en navigator en coach Van Waardenburg het parcours verkennen, zodat ze optimaal voorbereid zijn voor de eerste klassementsproef, voor zover het duo dat kan zijn, omdat in de regio niet te trainen valt.

De Hel

Dat kan bijvoorbeeld wel in Niederrhein, Duitsland, het terrein van rallyrijder Jasper van den Heuvel. De jonge Leemans wekt niet al te hoge verwachtingen: een plek bij de eerste tien. Waar hij het verschil denkt te maken? ,,In De Hel bij Achtmaal. Daar valt stiekem veel tijd en terrein te winnen."

Wat maakt het voor navigator Van Waardenburg (62), die sinds 1975 verknocht is aan de autosport, leuk om met een onervaren coureur als Leemans te rijden? ,,Soms hebben we een meningsverschil over de notes (notities, red.), maar hij luistert goed. Toen ik vorig jaar met hem in de auto stapte, kon hij oneerbiedig gezegd nog niets. De groei die hij doormaakt, is mooi om te zien."

Enthousiasme

Leemans kan niet meer wachten. Het enthousiasme spat ervan af. ,,Ik zet een knop om en dan is het plankgas. Maar rustig beginnen en dan opbouwen. Ik wil heelhuids over de finish komen."

Leemans junior heeft duidelijk geleerd van zijn slippertje vorig jaar.

GTC Rally 2017

Zaterdag 8 juli

Start: PSC Den Goubergh Roosendaal (18.00 uur)

KP 1: PSC Den Goubergh Roosendaal (18.28 uur)

KP 2: Klein Zundert (18.52 uur)

KP 3: Rijsbergen (19.08 uur)

KP 4: Achtmaal (19.39 uur)

KP 5: Klein Zundert (21.36 uur)

KP 6: Rijsbergen (21.52 uur)

KP 7: Achtmaal (22.23 uur)

KP 8: Achtmaal (00.22 uur)